Участники ACT OF DEFIANCE , FIREWIND, FATES WARNING в новом проекте



Бывшие участники MEGADETH Shawn Drover (ACT OF DEFIANCE) и его брат Glen Drover, а также бывший вокалист FIREWIND Henning Basse и бывший участник FATES WARNING Joe DiBiase основали новый проект. Об этом рассказал Shawn в интервью "Nothing Shocking".



Что касается дел самих ACT OF DEFIANCE, он поведал:



«Всё в подвешенном состоянии. Chris присоединился к IN FLAMES несколько лет назад, и ему там всё нравится. Они отличные ребята, и он подходит им как перчатка по размеру. Учитывайте, что он с ними весьма и весьма занят — он уехал в тур в поддержку последнего альбома больше чем на год, а с учётом того, что случилось в марте прошлого года, всё совсем туманно.



Если честно, я понятия не имею, чем заняты остальные ребята. Я немного общался с Henry и Matt'ом, но не более чем по банальным вопросам из серии "как дела". Мы не общались о музыке, никто из нас, но это не значит, что мы не дружны. Henry уже кое-что выпускал — в разных стилях — то, что ему по душе, и удачи ему в этом. Что касается меня, то я хочу сделать кое-что с моим братом и создать новую музыку. И, как я уже сказал ранее, нынешняя ситуация только и располагает для подобной деятельности. Вот этим мы сейчас и заняты».













