сегодня



ACT OF DEFIANCE всё



В рамках недавнего интервью для "The Rock Is George Podcast" Shawn Drove рассказал о текущем статусе ACT OF DEFIANCE:



«ACT OF DEFIANCE действительно распались, потому что Chris Broderick получил предложение присоединиться к гораздо более серьёзной группе IN FLAMES — это замечательная группа из Швеции. Они существуют уже не менее 25 лет, как мне кажется. Так что это была хорошая возможность для него. Это было прямо перед пандемией, в 2018 году, если я правильно помню. Так что я был только за. Мы все его очень поддержали, и это было, безусловно, разумное решение с его стороны. Пандемия разразилась вскоре после этого. Очевидно, что между 2018 годом и пандемией мы сделали перерыв, но я был просто в некотором затишье в музыкальном плане и ничего не делал. А когда началась пандемия, мой брат [бывший гитарист MEGADETH и нынешний гитарист WITHERING SCORN Glen Drover] протянул мне руку и сказал: "Эй, давай что-нибудь замутим. Давай напишем партию песен, как мы делали в своё время, и повеселимся". Так мы и поступили».







+3 -0



( 5 ) просмотров: 777