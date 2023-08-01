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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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Act of Defiance

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1 авг 2023 : 		 ACT OF DEFIANCE всё

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28 сен 2017 : 		 Новая песня ACT OF DEFIANCE

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4 фев 2016 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

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30 янв 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY вместе с ACT OF DEFIANCE исполнили MOTÖRHEAD

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16 дек 2015 : 		 Акустика от ACT OF DEFIANCE

14 дек 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH планирует выпуск сольного диска

6 дек 2015 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

29 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

24 ноя 2015 : 		 CHRIS BRODERICK и SHAWN DROVER об уходе из MEGADETH

25 окт 2015 : 		 ACT OF DEFIANCE дебютировали на сцене
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ACT OF DEFIANCE всё



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В рамках недавнего интервью для "The Rock Is George Podcast" Shawn Drove рассказал о текущем статусе ACT OF DEFIANCE:

«ACT OF DEFIANCE действительно распались, потому что Chris Broderick получил предложение присоединиться к гораздо более серьёзной группе IN FLAMES — это замечательная группа из Швеции. Они существуют уже не менее 25 лет, как мне кажется. Так что это была хорошая возможность для него. Это было прямо перед пандемией, в 2018 году, если я правильно помню. Так что я был только за. Мы все его очень поддержали, и это было, безусловно, разумное решение с его стороны. Пандемия разразилась вскоре после этого. Очевидно, что между 2018 годом и пандемией мы сделали перерыв, но я был просто в некотором затишье в музыкальном плане и ничего не делал. А когда началась пандемия, мой брат [бывший гитарист MEGADETH и нынешний гитарист WITHERING SCORN Glen Drover] протянул мне руку и сказал: "Эй, давай что-нибудь замутим. Давай напишем партию песен, как мы делали в своё время, и повеселимся". Так мы и поступили».




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1 авг 2023
rassol
Оно изначально мертворождённое было.
1 авг 2023
G
GlowoErzum
rassol, как и почти любая супергруппа.
1 авг 2023
Exceptional
GlowoErzum, вот только сложно их назвать "супер-группа". Скорее, очередная "группа бывших".
1 авг 2023
father
rassol, хз, мне их оба альбома нравятся, третий бы с удовольствием тоже послушал. Но конечно же это был мёртворождённый проект, не спорю:)
1 авг 2023
Lord Iscariah
Очередная говно супер группа. Нахуй вы никому не нужны.

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