Участники STORMTROOPERS OF DEATH записали карантинное видео



Charlie Benante (ANTHRAX), Scott Ian (ANTHRAX) и Dan Lilker (NUCLEAR ASSAULT, ex-ANTHRAX) опубликовали новое карантинное видео STORMTROOPERS OF DEATH на композицию "March Of The S.O.D." — видео доступно ниже.







