Басист STORMTROOPERS OF DEATH — о культуре отмены



Dan Lilker в рамках одного из интервью коснулся темы «культуры отмены», нового названия для цензуры:



«Что-то вроде [дебютной] пластинки S.O.D. ["Speak English Or Die"]? Да, я считаю, что сейчас вы не сможете сделать подобного. Просто пытаться быть непристойными, быть слегка придурковатыми и провокационными — вы больше не можете этого делать, потому что все подумают, что вы абсолютно серьёзны и полны ненависти.



Когда NUCLEAR ASSAULT проводили фестиваль в Ресифе, Бразилия, я разговаривал с парой молодых металхедов в холле отеля, и они сказали: "На вашем первом альбоме [1986 года "Game Over"] на кассете была дополнительная песня, которая называлась "Lesbians". Почему? У вас были проблемы с лесбиянками?" А я такой: "Мы написали эту песню в 1985 году, еще до того, как ты, б..., родился". Смысл в том, что нет, конечно, у нас нет [проблем с лесбиянками]. Но тогда это было нормально... Ну то есть это никогда не было нормально, но это была глупая песня. И, конечно, мы не хотели этого. Это было просто несносно и провокационно. А так больше делать нельзя.



Я бы хотел надеяться, что люди понимают, что только потому, что у тебя есть позиция в песне, которая явно выглядит смешной или нелепой, на самом деле ты не такой в жизни.



Но мне всё равно. Я не стыжусь ничего из того, что я сделал. Всё это было весело, когда было непристойно, и я бы ничего из этого не стал менять. Ну, "Fuck The Middle East" (ссылается на песню из первого альбома S.O.D.) — но это же всё правда.



Я считаю, что некоторые люди создали целую индустрию, основанную на обидах. Я думаю, многие люди пытаются произвести впечатление на своих более возрастных друзей: "О, ты видел, что они сказали? О, это ужасно". Я думаю, что некоторые люди используют подобные приёмы". MARDUK и INCANTATION не были допущены на концерт в Окленде, потому что 25 лет назад в группе INCANTATION был парень, который позже — намного, намного позже — ввязался в какое-то сраное "white power"-дерьмо, и все остальные парни сказали: "Что, б..., случилось с этим парнем?". Но из-за этой древней ассоциации теперь они в каком-то списке, и это, на мой взгляд, просто смешно и нелепо».













