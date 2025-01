сегодня



Басист S.O.D. ничуть не жалеет о текстах группы



В недавнем интервью Dan Lilker коснулся темы текстов STORMTROOPERS OF DEATH (S.O.D.), которые еще в те времена вызывали споры за нарочито оскорбительные пассажи таких песен, как «Speak English Or Die» и «Fuck The Middle East»:



«Были люди, которых мы и правда хотели немного разозлить, но если бы вы не могли сказать, что мы были просто несносными и провокационными... Люди не обращали внимания на общую картину. На альбоме была также песня о похмелье и отсутствии молока в холодильнике. И вам пришлось немного переступить через себя. И, кстати, «Fuck The Middle East» по-прежнему актуальна. И мы написали песню о парне из фильма с невероятно длинными пальцами, который, б$$$ь, готов перерезать вам горло. Так что, конечно, назвать пластинку «Speak English Or Die» — и, кстати, мы не хотим вдаваться в обсуждение культуры отмены. Я знаю, что [альбом S.O.D.] не мог бы появиться сегодня, и мы все это знаем. Но давайте просто скажем, что мы знали, на что шли. Я ни о чем не жалею. Я знаю, что некоторые люди могли бы подумать: «Это переходит все границы», но на самом деле мы не были такими. Мы просто были, возможно, немного безрассудны, но S.O.D. был ради музыки. Тексты были просто как — я хотел сказать «глазурь на торте», но это скорее соль. Не знаю».







