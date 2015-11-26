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Silver Bullet

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16 июн 2020 : Новое видео SILVER BULLET



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Новое видео SILVER BULLET



"Forever Lost", новое видео финской хэви-металл команды SILVER BULLET, доступно для просмотра ниже. Это прощальный аккорд для вокалиста коллектива, Nils'a Nordling'a, принявшего решение покинуть команду. Изначально группа планировала выпустить видео перед туром с Twilight Force, Majestica и Dragony, но тур был отменен из-за COVID-19.







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