Новое видео SILVER BULLET

"Forever Lost", новое видео финской хэви-металл команды SILVER BULLET, доступно для просмотра ниже. Это прощальный аккорд для вокалиста коллектива, Nils'a Nordling'a, принявшего решение покинуть команду. Изначально группа планировала выпустить видео перед туром с Twilight Force, Majestica и Dragony, но тур был отменен из-за COVID-19.
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