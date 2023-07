28 июл 2023



Видео с текстом от SILVER BULLET



"Night Crawler", официальное видео с текстом от группы SILVER BULLET, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Shadowfall", выпущенного 20 января на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"Overture To Armageddon"

"Shadow Of A Curse"

"The Ones To Fall"

"Creatures Of The Night"

"Soul Reaver"

"…And Then Comes Oblivion"

"Nighthunter"

"Dusk Of Dawn"

"Falling Dawn"

"The Thirteen Nails"











