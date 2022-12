сегодня



Новое видео SILVER BULLET



"The Ones To Fall", новое видео группы SILVER BULLET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shadowfall", выходящего 20 января на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"Overture To Armageddon"

"Shadow Of A Curse"

"The Ones To Fall"

"Creatures Of The Night"

"Soul Reaver"

"…And Then Comes Oblivion"

"Nighthunter"

"Dusk Of Dawn"

"Falling Dawn"

"The Thirteen Nails"







