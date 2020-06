сегодня



Новое видео DENNIS DEYOUNG



Основатель STYX Dennis DeYoung опубликовал новое видео на песню "With All Due Respect", которая вошла в его сольный альбом "26 East, Vol. 1", выпущенный 22 мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. East Of Midnight



02. With All Due Respect



03. A Kingdom Ablaze



04. You My Love



05. Run For The Roses



06. Damn That Dream



07. Unbroken



08. The Promise Of This Land



09. To The Good Old Days



10. A.D. 2020



















