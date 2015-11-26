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Dennis DeYoung

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24 сен 2021 : 		 DENNIS DEYOUNG — о своей замене

17 июн 2021 : 		 Новый сингл DENNIS DEYOUNG

18 май 2021 : 		 Официальное видео с текстом от DENNIS DEYOUNG

13 апр 2021 : 		 Новый сингл DENNIS DEYOUNG

23 мар 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DENNIS DEYOUNG

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5 июн 2020 : 		 DENNIS DEYOUNG: «У меня есть семь новых песен»

12 май 2020 : 		 Новое видео DENNIS DeYOUNG

22 апр 2020 : 		 DENNIS DEYOUNG: «Я прекрасно знаю, что как коллектив мы имбецилы»

15 апр 2020 : 		 DENNIS DEYOUNG из дома

11 мар 2020 : 		 DENNIS DEYOUNG представил новый трек

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1 ноя 2019 : 		 Бывший вокалист STYX завершает работу над альбомом
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DENNIS DEYOUNG — о своей замене



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DENNIS DEYOUNG в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно своего сменщика в STYX:

«Я говорил это миллион раз: Larry Gowan — самый лучший Larry Gowan на планете. Никто не может быть лучшим Larry Gowan'ом, чем Ларри. Я — лучший Dennis DeYoung и по сей день.

Исполнителей хоть отбавляй. Я не имею в виду музыкантов с оригинальностью. Но копировать кого-то... Я только что видел, как четырёхлетняя японская девочка исполняла все соло Эдди Ван Халена в своей спальне. Вы можете заставить людей играть. Их можно найти с десяток. Это действительно так. Но певцы — у них есть ДНК, детка; у них есть своя ДНК. И если бы вы спутали меня в вокальном плане с Larry, я был бы в недоумении.

Итак, он согласился на эту работу. Он знал, во что ввязывается. И он хорошо с этим справляется. Он всё понимает. Он не из тех, кто отрицает. Он никогда им не был. На самом деле я знаю людей внутри группы, которые сказали мне, что это Larry хотел исполнять песню "Mr. Roboto", написанную мной 20 лет назад. Он так и сказал. Потому что ему понравилась эта песня, когда она только вышла. И он не из тех, кто "я должен принадлежать к политической партии" и иметь такую догму или такую идеологию. Нет.

Итак, Larry — лучший Larry Gowan. Никто даже близко не сравнится с Dennis'ом DeYoung'ом. Я долго и упорно ищу того парня, который появится на YouTube, и который просто сразит меня наповал. Я его не встречал. Однако есть пара человек, которые подошли весьма близко...»

Ex-STYX Singer DENNIS DEYOUNG Says He Would Be





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