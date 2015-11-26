DENNIS DEYOUNG — о своей замене

DENNIS DEYOUNG в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно своего сменщика в STYX:
«Я говорил это миллион раз: Larry Gowan — самый лучший Larry Gowan на планете. Никто не может быть лучшим Larry Gowan'ом, чем Ларри. Я — лучший Dennis DeYoung и по сей день.
Исполнителей хоть отбавляй. Я не имею в виду музыкантов с оригинальностью. Но копировать кого-то... Я только что видел, как четырёхлетняя японская девочка исполняла все соло Эдди Ван Халена в своей спальне. Вы можете заставить людей играть. Их можно найти с десяток. Это действительно так. Но певцы — у них есть ДНК, детка; у них есть своя ДНК. И если бы вы спутали меня в вокальном плане с Larry, я был бы в недоумении.
Итак, он согласился на эту работу. Он знал, во что ввязывается. И он хорошо с этим справляется. Он всё понимает. Он не из тех, кто отрицает. Он никогда им не был. На самом деле я знаю людей внутри группы, которые сказали мне, что это Larry хотел исполнять песню "Mr. Roboto", написанную мной 20 лет назад. Он так и сказал. Потому что ему понравилась эта песня, когда она только вышла. И он не из тех, кто "я должен принадлежать к политической партии" и иметь такую догму или такую идеологию. Нет.
Итак, Larry — лучший Larry Gowan. Никто даже близко не сравнится с Dennis'ом DeYoung'ом. Я долго и упорно ищу того парня, который появится на YouTube, и который просто сразит меня наповал. Я его не встречал. Однако есть пара человек, которые подошли весьма близко...»
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