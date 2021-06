сегодня



Новый сингл DENNIS DEYOUNG



DENNIS DEYOUNG опубликовал обложку и трек-лист ко второй части прощального альбома "26 East", получившей название "26 East: Vol 2". Новый сингл "There's No Turning Back Time" доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Hello Goodbye



02. Land of the Living



03. The Last Guitar Hero



04. Your Saving Grace



05. Proof of Heaven



06. Made for Each Other



07. There's No Turning Back Time



08. St. Quarantine



09. So Little Did We Know



10. Always Time



11. Isle of Misanthrope



12. GIF

"Isle Of Misanthrope" video:





+0 -0



просмотров: 171