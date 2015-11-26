Фраза, имя группы
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Гитарист QUEEN назван лучшим
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JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!»
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Протестное видео от LIVING COLOUR
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MEGADETH записывают 18 песен
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MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ...
20
все новости группы
Hydrogyn
США
Hard Rock
http://www.hydrogyn.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/hydrogyn
Facebook:
https://www.facebook.com/hydrogyn/
22 июн 2020
:
Новый альбом HYDROGYN выйдет осенью
23 апр 2020
:
Видео с текстом от HYDROGYN
15 янв 2020
:
HYDROGYN нашли вокалистку
10 апр 2019
:
Умер бывший басист HYDROGYN
16 фев 2017
:
Новое видео HYDROGYN
14 дек 2016
:
Семплы новых песен HYDROGYN
7 май 2014
:
HYDROGYN отметят десятилетие
3 апр 2014
:
HYDROGYN планируют выпуск сингла
20 фев 2014
:
HYDROGYN нашли барабанщика
3 фев 2014
:
Семплы новых песен HYDROGYN
22 янв 2014
:
Концертное видео кавера HYDROGYN на AC/DC
11 дек 2013
:
Новый альбом HYDROGYN выйдет в январе
5 ноя 2013
:
Новое видео HYDROGYN
13 июн 2013
:
HYDROGYN объявили имя продюсера
22 апр 2013
:
HYDROGYN планируют выпуск бокс-сета
25 сен 2012
:
HYDROGYN запишут домашнее шоу для DVD
9 мар 2012
:
Семплы с нового альбома HYDROGYN
24 фев 2012
:
Новый альбом HYDROGYN выйдет в апреле
8 фев 2012
:
Обложка нового альбома HYDROGYN
22 янв 2012
:
Семплы трех новых песен HYDROGYN
12 янв 2012
:
Название нового альбома HYDROGYN
1 сен 2011
:
Вокалистка HYDROGYN о новом альбоме
16 июн 2011
:
HYDROGYN работают над новым материалом
7 ноя 2010
:
Фронтвумен HYDROGYN: «Никому не хочется видеть толстушку на сцене»
14 сен 2010
:
Семплы с нового альбома HYDROGYN
12 сен 2010
:
Дата выхода нового альбома HYDROGYN
22 июл 2010
:
Новый альбом HYDROGYN выйдет в октябре
30 июн 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома HYDROGYN
4 июн 2010
:
Фронтмен KING'S X примет участие в работе над новым альбомом HYDROGYN
сегодня
Новый альбом
HYDROGYN
выйдет осенью
Лидер группы HYDROGYN Jeff Westlake сообщил о том, что новый альбом получил название The Boiling Point и будет выпущен в октябре этого года.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).