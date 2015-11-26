Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 154
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 34
*Протестное видео от LIVING COLOUR 27
*MEGADETH записывают 18 песен 22
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 20
[= ||| все новости группы



*

Hydrogyn

*



22 июн 2020 : 		 Новый альбом HYDROGYN выйдет осенью

23 апр 2020 : 		 Видео с текстом от HYDROGYN

15 янв 2020 : 		 HYDROGYN нашли вокалистку

10 апр 2019 : 		 Умер бывший басист HYDROGYN

16 фев 2017 : 		 Новое видео HYDROGYN

14 дек 2016 : 		 Семплы новых песен HYDROGYN

7 май 2014 : 		 HYDROGYN отметят десятилетие

3 апр 2014 : 		 HYDROGYN планируют выпуск сингла

20 фев 2014 : 		 HYDROGYN нашли барабанщика

3 фев 2014 : 		 Семплы новых песен HYDROGYN

22 янв 2014 : 		 Концертное видео кавера HYDROGYN на AC/DC

11 дек 2013 : 		 Новый альбом HYDROGYN выйдет в январе

5 ноя 2013 : 		 Новое видео HYDROGYN

13 июн 2013 : 		 HYDROGYN объявили имя продюсера

22 апр 2013 : 		 HYDROGYN планируют выпуск бокс-сета

25 сен 2012 : 		 HYDROGYN запишут домашнее шоу для DVD

9 мар 2012 : 		 Семплы с нового альбома HYDROGYN

24 фев 2012 : 		 Новый альбом HYDROGYN выйдет в апреле

8 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома HYDROGYN

22 янв 2012 : 		 Семплы трех новых песен HYDROGYN

12 янв 2012 : 		 Название нового альбома HYDROGYN

1 сен 2011 : 		 Вокалистка HYDROGYN о новом альбоме

16 июн 2011 : 		 HYDROGYN работают над новым материалом

7 ноя 2010 : 		 Фронтвумен HYDROGYN: «Никому не хочется видеть толстушку на сцене»

14 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома HYDROGYN

12 сен 2010 : 		 Дата выхода нового альбома HYDROGYN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом HYDROGYN выйдет осенью



*
zoom
*
* *
Лидер группы HYDROGYN Jeff Westlake сообщил о том, что новый альбом получил название The Boiling Point и будет выпущен в октябре этого года.

HYDROGYN - New Album Slated For October Release: "It's a Monster!"



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 54

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом