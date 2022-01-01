HYDROGYN всё

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*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
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Hydrogyn

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12 янв 2012 : 		 Название нового альбома HYDROGYN

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16 июн 2011 : 		 HYDROGYN работают над новым материалом
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Группа HYDROGYN объявила о прекращении творческой деятельности и планирует, что финальным релизом станет компиляция лучших треков.

HYDROGYN Call It Quits; Best Of Compilation In The Works




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