2 ноя 2020



Новое видео HYDROGYN



"Damaged Goods", новое видео группы HYDROGYN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Boiling Point".



Трек-лист:



"Disappear"

"Bats In The Belfry"

"The Boiling Point"

"Wickedness"

"Worthless Love"

"Sweet Addiction"

"Tragic"

"One Way Or Another" (Blondie Cover)

"Suspicious Minds" (Elvis Presley Cover)

"Widowmaker"

"Damaged Goods"

"Ghost"

"Mad World" (Tears For Fears Cover)







