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BAD TOUCH покинул гитарист



BAD TOUCH сообщили о том, кто Rob Glendinning покидает коллектив:



«Очень печально, что мы такое говорим, но наш друг, Rob Glendinning, решил покинуть группу. Будучи краеугольным камнем группы на протяжении более десяти лет, он решил сосредоточиться на своих семейных обязанностях, и мы от всей души поддерживаем его в этом решении. Мы желаем ему счастья во всем остальном, во всем, что он делает, благодарим его за всю его тяжелую работу в группе и желаем ему всего самого лучшего в его будущем.



На ближайших трех концертах его подменит наш хороший друг Todd Winger»







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