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Bad Touch

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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BAD TOUCH покинул гитарист



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BAD TOUCH сообщили о том, кто Rob Glendinning покидает коллектив:

«Очень печально, что мы такое говорим, но наш друг, Rob Glendinning, решил покинуть группу. Будучи краеугольным камнем группы на протяжении более десяти лет, он решил сосредоточиться на своих семейных обязанностях, и мы от всей души поддерживаем его в этом решении. Мы желаем ему счастья во всем остальном, во всем, что он делает, благодарим его за всю его тяжелую работу в группе и желаем ему всего самого лучшего в его будущем.

На ближайших трех концертах его подменит наш хороший друг Todd Winger»

BAD TOUCH Guitarist ROB GLENDINNING Quits The Band




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