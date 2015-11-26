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Pyramid Theorem

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Новая песня PYRAMID THEOREM



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"Freedom", новая песня группы PYRAMID THEOREM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Beyond The Exosphere, выход которого запланирован на двадцать первое августа.

Трек-лист:

“Beyond The Exosphere”
“Under Control”
“Freedom”
“Closer To The End”
“Intonate”

PYRAMID THEOREM To Release Beyond The Exosphere Album In August; Lead Single "Freedom" Streaming



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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