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Новая песня PYRAMID THEOREM
"Freedom", новая песня группы PYRAMID THEOREM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Beyond The Exosphere, выход которого запланирован на двадцать первое августа.
Трек-лист:
“Beyond The Exosphere”
“Under Control”
“Freedom”
“Closer To The End”
“Intonate”
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