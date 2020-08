сегодня



Новая песня PYRAMID THEOREM



"Under Control", новая песня группы PYRAMID THEOREM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Beyond The Exosphere, выход которого запланирован на 21 августа.



Трек-лист:



“Beyond The Exosphere”

“Under Control”

“Freedom”

“Closer To The End”

“Intonate”







+0 -1



просмотров: 126