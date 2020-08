сегодня



Новое видео PYRAMID THEOREM



"Closer To The End", новое видео группы PYRAMID THEOREM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Beyond The Exosphere", выходящего 21 августа.



Трек-лист:



“Beyond The Exosphere”

“Under Control”

“Freedom”

“Closer To The End”

“Intonate”







