сегодня



Новая песня VANISHING POINT



AFM Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку VANISHING POINT "Dead Elysium", который будет включен в выходящий 28 августа альбом "Dead Elysium":



01 Dead Elysium

02 Count Your Days

03 To The Wolves

04 Salvus

05 The Fall

06 Free

07 Recreate The Impossible

08 Shadow World

09 The Healing

10 The Ocean http://www.vanishing-point.com.au







+0 -1



просмотров: 21