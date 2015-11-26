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Vanishing Point

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23 июл 2020 : 		 Видео с текстом VANISHING POINT

20 июн 2020 : 		 Новая песня VANISHING POINT

13 июн 2020 : 		 Новый альбом VANISHING POINT выйдет летом

12 дек 2016 : 		 Переиздание VANISHING POINT выйдет зимой

23 дек 2015 : 		 Новое видео VANISHING POINT

22 фев 2014 : 		 Новое видео VANISHING POINT

13 фев 2014 : 		 Новая песня VANISHING POINT

27 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома VANISHING POINT

16 янв 2014 : 		 Новый альбом VANISHING POINT выйдет в феврале

21 авг 2010 : 		 "Исчезнувшие" участники VANISHING POINT

18 апр 2010 : 		 У VANISHING POINT готовы 8 песен

25 ноя 2009 : 		 VANISHING POINT сочиняют новый материал

20 июл 2007 : 		 VANISHING POINT смикшировали новый альбом

26 июл 2006 : 		 VANISHING POINT готовятся к записи нового альбома

23 дек 2005 : 		 VANISHING POINT приняли нового басиста
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|||| 23 июл 2020

Видео с текстом VANISHING POINT



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"Salvus", новое видео группы VANISHING POINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Dead Elysium", выходящего 28 августа на AFM Records.

По словам фронтмена группы Silvio Massaro: "Песня Salvus - это напоминание о том, что нужно просто ОСТАНОВИТЬСЯ и не попытаться не думать о земной рутине, а оглядеться вокруг себя, на тех, кто для тебя важнее самой жизни. Мы не должны, да и не можем изменить мир, но мы можем лелеять каждый момент, связанный с теми, кого ты любишь сейчас или любил в прошлом, или память о них".



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