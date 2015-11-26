23 июл 2020



Видео с текстом VANISHING POINT



"Salvus", новое видео группы VANISHING POINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Dead Elysium", выходящего 28 августа на AFM Records.



По словам фронтмена группы Silvio Massaro: "Песня Salvus - это напоминание о том, что нужно просто ОСТАНОВИТЬСЯ и не попытаться не думать о земной рутине, а оглядеться вокруг себя, на тех, кто для тебя важнее самой жизни. Мы не должны, да и не можем изменить мир, но мы можем лелеять каждый момент, связанный с теми, кого ты любишь сейчас или любил в прошлом, или память о них". http://www.vanishing-point.com.au







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