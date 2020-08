сегодня



Новое видео VANISHING POINT



"Count Your Days", новое видео группы VANISHING POINT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dead Elysium", выходящего 28 августа.



Трек-лист:



01 Dead Elysium

02 Count Your Days

03 To The Wolves

04 Salvus

05 The Fall

06 Free

07 Recreate The Impossible

08 Shadow World

09 The Healing

10 The Ocean







