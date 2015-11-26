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Neaera

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25 июн 2020 : 		 Новое видео NEAERA

24 янв 2020 : 		 Новое видео NEAERA

13 дек 2019 : 		 Новый альбом NEAERA выйдет зимой

10 окт 2019 : 		 Винилы NEAERA выйдут осенью

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от NEAERA

11 фев 2013 : 		 Новая песня NEAERA

9 янв 2013 : 		 Новый альбом NEAERA выйдет в марте

11 дек 2012 : 		 NEAERA остались на METAL BLADE RECORDS

19 окт 2010 : 		 Новый альбома NEAERA доступен для прослушивания

12 окт 2010 : 		 Новая песня NEAERA

21 сен 2010 : 		 Новая песня NEAERA

24 авг 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEAERA

14 июл 2010 : 		 NEAERA завершили запись альбома

11 июн 2010 : 		 Название нового альбома NEAERA

30 мар 2010 : 		 NEAERA в июне отправятся в студию

28 июн 2009 : 		 Новый клип NEAERA

18 май 2009 : 		 Новый альбом NEAERA доступен для прослушивания целиком

10 апр 2009 : 		 Новая песня NEAERA в сети

27 мар 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома NEAERA

24 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома NEAERA

10 янв 2009 : 		 NEAERA готовы к студийной работе

5 июн 2008 : 		 NEAERA сочиняют новый материал
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Новое видео NEAERA



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"Deathless", новое видео группы NEAERA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Neaera", выпущенного в конце февраля.

Трек-лист:

"(Un)drowned"
"Catalyst"
"False Shepherds"
"Resurrection Of Wrath"
"Carriers"
"Rid The Earth Of The Human Virus"
"Sunset Of Mankind"
"Lifeless"
"Eruption In Reverse"
"Torchbearer"
"Deathless"

NEAERA Release



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