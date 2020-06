сегодня



Новое видео NEAERA



"Deathless", новое видео группы NEAERA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Neaera", выпущенного в конце февраля.



Трек-лист:



"(Un)drowned"

"Catalyst"

"False Shepherds"

"Resurrection Of Wrath"

"Carriers"

"Rid The Earth Of The Human Virus"

"Sunset Of Mankind"

"Lifeless"

"Eruption In Reverse"

"Torchbearer"

"Deathless"







