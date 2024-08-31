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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 50
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
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Neaera

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31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления NEAERA

28 июн 2024 : 		 Новое видео NEAERA

28 май 2024 : 		 Новое видео NEAERA

30 апр 2024 : 		 Новое видео NEAERA

25 июн 2020 : 		 Новое видео NEAERA

24 янв 2020 : 		 Новое видео NEAERA

13 дек 2019 : 		 Новый альбом NEAERA выйдет зимой

10 окт 2019 : 		 Винилы NEAERA выйдут осенью

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от NEAERA

11 фев 2013 : 		 Новая песня NEAERA

9 янв 2013 : 		 Новый альбом NEAERA выйдет в марте

11 дек 2012 : 		 NEAERA остались на METAL BLADE RECORDS

19 окт 2010 : 		 Новый альбома NEAERA доступен для прослушивания

12 окт 2010 : 		 Новая песня NEAERA

21 сен 2010 : 		 Новая песня NEAERA

24 авг 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEAERA

14 июл 2010 : 		 NEAERA завершили запись альбома

11 июн 2010 : 		 Название нового альбома NEAERA

30 мар 2010 : 		 NEAERA в июне отправятся в студию

28 июн 2009 : 		 Новый клип NEAERA

18 май 2009 : 		 Новый альбом NEAERA доступен для прослушивания целиком

10 апр 2009 : 		 Новая песня NEAERA в сети

27 мар 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома NEAERA

24 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома NEAERA

10 янв 2009 : 		 NEAERA готовы к студийной работе

5 июн 2008 : 		 NEAERA сочиняют новый материал
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Профессиональное видео полного выступления NEAERA



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Профессиональное видео полного выступления NEAERA, которое состоялось в рамках Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже.

NEAERA Performs At Summer Breeze 2024; Full Set Streaming




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