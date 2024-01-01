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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
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Neaera

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28 май 2024 : 		 Новое видео NEAERA

30 апр 2024 : 		 Новое видео NEAERA

25 июн 2020 : 		 Новое видео NEAERA

24 янв 2020 : 		 Новое видео NEAERA

13 дек 2019 : 		 Новый альбом NEAERA выйдет зимой

10 окт 2019 : 		 Винилы NEAERA выйдут осенью

26 фев 2013 : 		 Видео с текстом от NEAERA

11 фев 2013 : 		 Новая песня NEAERA

9 янв 2013 : 		 Новый альбом NEAERA выйдет в марте

11 дек 2012 : 		 NEAERA остались на METAL BLADE RECORDS

19 окт 2010 : 		 Новый альбома NEAERA доступен для прослушивания

12 окт 2010 : 		 Новая песня NEAERA

21 сен 2010 : 		 Новая песня NEAERA

24 авг 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NEAERA

14 июл 2010 : 		 NEAERA завершили запись альбома

11 июн 2010 : 		 Название нового альбома NEAERA

30 мар 2010 : 		 NEAERA в июне отправятся в студию

28 июн 2009 : 		 Новый клип NEAERA

18 май 2009 : 		 Новый альбом NEAERA доступен для прослушивания целиком

10 апр 2009 : 		 Новая песня NEAERA в сети

27 мар 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома NEAERA

24 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома NEAERA

10 янв 2009 : 		 NEAERA готовы к студийной работе

5 июн 2008 : 		 NEAERA сочиняют новый материал
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Новое видео NEAERA



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All is Dust, новое видео NEAERA, доступно для просмотра ниже. этот трек взят из альбома "All Is Dust", релиз которого намечен на 28 июня на Metal Blade Records.




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