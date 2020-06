сегодня



Новый альбом INCANTATION выйдет летом



INCANTATION выпустят новую работу, получившую название "Sect Of Vile Divinities", двадцать первого августа на Relapse Records. Видео с текстом к первому синглу из этого релиза, "Propitiation", доступно для просмотра ниже. Альбом будет выпущен на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Ritual Impurity (Seven Of The Sky Is One)



02. Propitiation



03. Entrails Of The Hag Queen



04. Guardians From The Primeval



05. Black Fathom's Fire



06. Ignis Fatuus



07. Chant Of Formless Dread



08. Shadow-Blade Masters Of Tempest And Maelstrom



09. Scribes Of The Stygian



10. Unborn Ambrosia



11. Fury's Manifesto



12. Siege Hive



















+0 -0



просмотров: 167