сегодня



Новое видео INCANTATION



"Entrails Of The Hag Queen", новое видео группы INCANTATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sect Of Vile Divinities", выходящего 21 августа на Relapse Records.



Трек-лист:



"Ritual Impurity (Seven Of The Sky Is One)"

"Propitiation"

"Entrails Of The Hag Queen"

"Guardians From The Primeval"

"Black Fathom’s Fire"

"Ignis Fatuus"

"Chant Of Formless Dread"

"Shadow-Blade Masters Of Tempest And Maelstrom"

"Scribes Of The Stygian"

"Unborn Ambrosia"

"Fury’s Manifesto"

"Siege Hive"







+1 -0



просмотров: 154