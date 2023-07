Видео с текстом от INCANTATION

26 июл 2023



INCANTATION опубликовали официальное видео с текстом на песню “Homunculus (Spirit Made Flesh) IX", которая взята из нового альбома 'Unholy Deification', выходящего 25 августа:



"Offerings (The Swarm) IV"

"Concordat (The Pact) I"

"Chalice (Vessel Consanguineous) VIII"

"Homunculus (Spirit Made Flesh) IX"

"Invocation (Chthonic Merge) X"

"Megaron (Sunken Chamber) VI"

"Convulse (Words Of Power) III"

"Altar (Unify In Carnage) V"

"Exile (Defy The False) II"

"Circle (Eye of Ascension) VII"







