Новый альбом THE ATOMIC BITCHWAX выйдет летом



Двадцать восьмого августа на Tee Pee Records состоится выход нового альбома THE ATOMIC BITCHWAX, получившего название "Scorpio":



01. Hope You Die



02. Energy



03. Ninja



04. Scorpio



05. Easy Action



06. Crash



07. Super Sonic



08. You Got It



09. Betting Man



10. Instant Death























