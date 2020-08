сегодня



Новое видео THE ATOMIC BITCHWAX



Двадцать восьмого августа на Tee Pee Records состоится выход нового альбома THE ATOMIC BITCHWAX, получившего название "Scorpio":



01. Hope You Die



02. Energy



03. Ninja



04. Scorpio



05. Easy Action



06. Crash



07. Super Sonic



08. You Got It



09. Betting Man



10. Instant Death



Видео на "You Got It" доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 73