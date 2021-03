сегодня



Видео с текстом от THE ATOMIC BITCHWAX



THE ATOMIC BITCHWAX опубликовали официальное видео с текстом на песню "Energy", которая взята из последнего альбома Scorpio:



01. Hope You Die



02. Energy



03. Ninja



04. Scorpio



05. Easy Action



06. Crash



07. Super Sonic



08. You Got It



09. Betting Man



10. Instant Death







