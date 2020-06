сегодня



Новое видео ETHER COVEN



"When Quiet Fell", новое видео группы ETHER COVEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Everything Is Temporary Except Suffering", выпущенного 10 января.



Трек-лист:



"This House Is A Tomb Of Memories"

"Flower Crown"

"As The Noose Of The Ever Changing"

"World Tightens Around Your Neck"

"Of Bitterness And Shame"

"House Of Strangers"

"When Quiet Fell"

"The Burden Of Loss"

"Enjoy Life"

"Unravel" (Bonus Track)







