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Ether Coven

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ETHER COVEN выпустили ЕР



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ETHER COVEN на собственном лейбле Horned & Blind представили ЕР "Language Is The Instrument Of The Empire". В записи материала принимали участие Eva Hall (Power Alone, ex Gather,) Brian Hillhouse (Seraphim, Seraph/The Light, The Animal’s Comfort,) и David Paul (Fero Lux, Ljesus).

ETHER COVEN Release Surprise New EP



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