сегодня



ETHER COVEN выпустили ЕР



ETHER COVEN на собственном лейбле Horned & Blind представили ЕР "Language Is The Instrument Of The Empire". В записи материала принимали участие Eva Hall (Power Alone, ex Gather,) Brian Hillhouse (Seraphim, Seraph/The Light, The Animal’s Comfort,) и David Paul (Fero Lux, Ljesus).







+0 -0



просмотров: 66