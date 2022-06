сегодня



Новая песня ETHER COVEN



"Psalm Of Cancer”, новая песня группы ETHER COVEN, доступна для прослушивания ниже. В записи этого трека в качестве специального гостя принимал участие Dwid Hellion из INTEGRITY, а сам трек будет включён в альбом "The Relationship Between The Hammer And The Nail", выходящий пятого августа.



Трек-лист:



“Psalm Of Cancer” feat. Dwid Hellion and Anthony Crupi)

“Afraid & Suffering” feat. Dan Weyandt)

“god Hates Flags” feat. Tarek Ahmed and Anthony Crupi)

“Of Might & Failure” feat. Shane Post

“The Warmth Of Your Bathwater” feat. Anthony Crupi)

“Temple Of Wu”

“Consequences Of Self (Let The Nails Carve Our Names In Rust)” feat. Howard Jones







