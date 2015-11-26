Видео с текстом от ARCTIC RAIN

"Friends", официальное видео с текстом от группы ARCTIC RAIN, основанной Pete'ом Alpenborg'ом, Magnus'ом Berglund'ом и Tobias'ом Jonsson'ом, доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The One", выходящего седьмого августа на Frontiers Records.
Трек-лист:
1. Love Of My Life
2. Lost
3. Friends
4. Night After Night
5. Free My Mind
6. Give Me All Of Your Love
7. Lift Me Up
8. The One
9. Breakout
10. Madeleine
11. Take Me To Your Heart
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