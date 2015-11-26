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Arctic Rain

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Новая песня ARCTIC RAIN



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"Give Me All Your Love", новая песня группы ARCTIC RAIN, основанной Pete'ом Alpenborg'ом, Magnus'ом Berglund'ом и Tobias'ом Jonsson'ом, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The One", выпущенного седьмого августа на Frontiers Records.

Трек-лист:

1. Love Of My Life
2. Lost
3. Friends
4. Night After Night
5. Free My Mind
6. Give Me All Of Your Love
7. Lift Me Up
8. The One
9. Breakout
10. Madeleine
11. Take Me To Your Heart




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