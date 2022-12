сегодня



Новое видео ARCTIC RAIN



Unity, новое видео группы ARCTIC RAIN, основанной Pete'ом Alpenborg'ом, Magnus'ом Berglund'ом и Tobias'ом Jonsson'ом, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбом The Unity:



1. One World

2. Unity

3. Fire In My Eyes

4. Peace Of Mind

5. Laughing In The Rain

6. Believe

7. Out Of Time

8. Kings Of The Radio

9. When We Were Young

10. Time For A Miracle

11. The Road Goes On







