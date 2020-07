сегодня



Новое видео SAINTS OF DEATH



"You Can't Run", новое видео группы SAINTS OF DEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ascend To The Throne, выходящего десятого июля на Head Rattle Productions INC.



Трек-лист:



“Call Of The Kings”

“Ascend To The Throne”

“Watching Me Die”

“God Can’t Help You Now”

“Repentance”

“You Can’t Run”

“Soldiers Of Metal”







