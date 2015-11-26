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Видео с текстом от SAINTS OF DEATH
"Soldiers Of Metal", новое видео с текстом от группы SAINTS OF DEATH, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Ascend To The Throne", выпущенного десятого июля на Head Rattle Productions INC.
Трек-лист:
“Call Of The Kings”
“Ascend To The Throne”
“Watching Me Die”
“God Can’t Help You Now”
“Repentance”
“You Can’t Run”
“Soldiers Of Metal”
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