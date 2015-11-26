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Saints of Death

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Видео с текстом от SAINTS OF DEATH



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"Soldiers Of Metal", новое видео с текстом от группы SAINTS OF DEATH, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Ascend To The Throne", выпущенного десятого июля на Head Rattle Productions INC.

Трек-лист:

“Call Of The Kings”
“Ascend To The Throne”
“Watching Me Die”
“God Can’t Help You Now”
“Repentance”
“You Can’t Run”
“Soldiers Of Metal”

SAINTS OF DEATH вЂ“ вЂњSoldiers Of MetalвЂќ Lyric Video Streaming



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