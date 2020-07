сегодня



Видео с текстом от SAINTS OF DEATH



"God Can’t Help You Now", новое видео с текстом от группы SAINTS OF DEATH, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Ascend To The Throne, выходящего десятого июля на Head Rattle Productions INC.



Трек-лист:



“Call Of The Kings”

“Ascend To The Throne”

“Watching Me Die”

“God Can’t Help You Now”

“Repentance”

“You Can’t Run”

“Soldiers Of Metal”







+0 -0



просмотров: 99