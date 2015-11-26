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Saints of Death

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Видео с текстом от SAINTS OF DEATH



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"God Can’t Help You Now", новое видео с текстом от группы SAINTS OF DEATH, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Ascend To The Throne, выходящего десятого июля на Head Rattle Productions INC.

Трек-лист:

“Call Of The Kings”
“Ascend To The Throne”
“Watching Me Die”
“God Can’t Help You Now”
“Repentance”
“You Can’t Run”
“Soldiers Of Metal”

SAINTS OF DEATH Unveil New Lyric Video "God Can't Help You Now"



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