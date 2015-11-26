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ROB DUKES : «У меня ровно с бывшими»



Бывший вокалист EXODUS ROB DUKES в недавнем разговоре ответил на вопрос о том, каковы его взаимоотношения с бывшими коллегами по группе:



«Быть уволенным хреново, чувачелло, это отстойно, мужик. Я был в группе десяток сраных лет, и тут вдруг вжух — и по звезде пошёл. Всё чисто из-за бабла, и так всё и было — сраный бизнес, мужик. И порой бизнес идёт так, как идёт... Я был охренеть в какой ярости. Ярость всегда твоя первоначальная эмоция. Мне было больно. Эти парни были моими друзьями. Мы были братьями и семьёй. Это было крайне хреновастое времечко. Но всё разрулилось.



Я приехал во Фриско, мы сели в ресторане — все вместе — начали говорить, и каждый озвучил своё мнение, и потом всё утряслось. Я дал несколько интервью — "Opie And Anthony" я давал, будучи очень злым, и я не должен был поднимать эту тему, но потом сраный Джим Нортон спросил меня и я, ёкарный бабай, слетел с катушек и обозвал всех мудаками. Я обосрался по полной, потому что до этого момента я был довольно хорош в том, чтобы просто быть профессионалом и говорить о моей благодарности за возможность, и всё такое. Я пытался держать своё дерьмо в себе и быть профи, но несколько упустил вожжи и... Однако вскоре после интервью я позвонил и извинился перед ними и просто объяснил, почему так сделал, и всё разрулилось, чувачок-с. И сейчас всё ровно, мужииик. Я постоянно общаюсь с парнями. Мы с Lee [Altus'ом, гитара] говорим по нескольку раз на неделе. Я и Gary [Holt, гитара] — мы постоянно на связи. Tom живёт в сраных горах, так что часто я с ним не общаюсь... Так что вот оно всё как. Всё ровно, и всё круто. Я желаю им всего наилучшего, от души!»













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