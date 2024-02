сегодня



ROB DUKES исполнил EXODUS



ROB DUKES стал специальным гостем на выступлении SHOVEL HEADED KILL MACHINE 24 февраля в Dingbatz, Clifton, New Jersey и исполнил следующие композиции EXODUS:



* 44 Magnum Opus

* Iconoclasm

* I Am Abomination

* March Of The Sycophants

* Children Of A Worthless God

* Dethamphetamine

* The Ballad Of Leonard And Charles

* The Sun Is My Destroyer

* Burn, Hollywood, Burn

* Now Thy Death Day Come

* Shovel Headed Kill Machine

* A Lesson In Violence











