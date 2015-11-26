ROB DUKES — о новом материале EXODUS

Бывший вокалист EXODUS ROB DUKES в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, послушал ли он новый альбом группы:
«Да. Я прослушал его несколько раз. Мне очень нравится "Lunatic-Liar-Lord"; это мой любимый трек на альбоме. Хотя всё хорошо, чувак. Я знаю, что альбом хороший. Эта песня просто поразила меня — она стала моей любимой с этой пластинки».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).