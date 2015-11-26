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Bloodred

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Massacre Records подписали контракт с BLOODRED



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Германский one-man-проект BLOODRED попдисал контракт с Massacre Records на выпуск нового альбома "The Raven's Shadow", релиз которого намечен на 25 сентября.

BLOODRED Signs With Massacre Records; The Raven's Shadow Album Due In September



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