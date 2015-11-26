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Bloodred

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Трек-лист нового альбома BLOODRED



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Немецкий проект BLOODRED опубликовал трек-лист нового альбома "The Raven's Shadow", релиз которого намечен Massacre Records на 25 сентября. Новая работа будет доступна как CD-диджипак и в цифровом формате.

Трек-лист:

“The Raven’s Shadow”
“Immense Hall Of Agony”
“Hör Den Tod”
“Blood On Thy Hands”
“Raise The Mound”
“We Who Ruled The North”
“Shadow Warrior”
“Under This Sun”
“The North Star Whispers (To The Blacksmith’s Son)”

BLOODRED вЂ“ The RavenвЂ™s Shadow Tracklisting Revealed



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