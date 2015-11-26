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Bloodred

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Новое видео BLOODRED



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"Hör Den Tod", новое видео группы BLOODRED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Raven's Shadow", выпущенного 25 сентября на Massacre Records. Режиссёром был Alexander Krull / Mastersound Entertainment, в его съёмках принимал участие Joris Nijenhuis (Leaves' Eyes, Atrocity).

Трек-лист:

“The Raven’s Shadow”
“Immense Hall Of Agony”
“Hör Den Tod”
“Blood On Thy Hands”
“Raise The Mound”
“We Who Ruled The North”
“Shadow Warrior”
“Under This Sun”
“The North Star Whispers (To The Blacksmith’s Son)”

BLOODRED Release Official Video For



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