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IAN PARRY работает над новым материалом



IAN PARRY (Elegy, Consortium Project) вернулся в студию, где вместе с соавторами Dimitris'ом Goutziamanis'ом (Rock Emporium), Walter Cianciusi и Dario Parente (Geoff Tate band / Headless) идет работа над Rock Emporium 2, в записи которого примут участие много знакомых лиц по прошлому альбому. На весну следующего года в Европе намечены серьезные гастроли, так что следите за информацией!







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