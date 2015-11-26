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Ian Parry

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IAN PARRY работает над новым материалом



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IAN PARRY (Elegy, Consortium Project) вернулся в студию, где вместе с соавторами Dimitris'ом Goutziamanis'ом (Rock Emporium), Walter Cianciusi и Dario Parente (Geoff Tate band / Headless) идет работа над Rock Emporium 2, в записи которого примут участие много знакомых лиц по прошлому альбому. На весну следующего года в Европе намечены серьезные гастроли, так что следите за информацией!

IAN PARRY's ROCK EMPORIUM Working On Second Album; Live Shows In Planning For Spring 2021



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