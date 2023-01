сегодня



Новое видео IAN PARRY



"Innocent Minds", новое видео IAN PARRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Visions".



Трек-лист:



"Innocent Minds"

"Anything So Easily"

"Fools Don't Cry"

"Angels"

"(For) Another Day"

"Fallin'"

"Smiley People"

"Slip Away"

"Lovin' a Stranger"

"No Mans Land"

"Visions"

"How Far Will You Go" (Bonus Track)







