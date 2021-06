сегодня



IAN PERRY исполняет QUEEN



IAN PARRY опубликовал собственное прочтение композиции QUEEN "One Vision", вошедшей в качестве бонуса в новую работу "Brute Force", в записи которой в качестве гостей принимали участие Beth-Ami Heavenstone (Graham Bonnet Band); Timo Somers (Delain); Martin Helmantel (Elegy); Barend Courbois (Blind Guardian); Allan Sorensen (Royal Hunt/Pretty Maids); Patrick Rondat (Jean-Michel Jarre/Consortium Project); Patrick Johansson & Svante Henryson (Malmsteen); Kris Gildenlöw (Pain of Salvation/Dial); Luca Sellitto (Stamina); Walter Cianciusi, Enrico Cianciusi & Dario Parente (Jeff Tate Band/Headless); Ivar De Graaf (Within Temptation/Kingfisher Sky); Bob Wijtsma (Ex Libris/Ayreon); Jeroen van der Wiel (Odyssice); Kalin Jechev (Rock Emporium 1), Wade Black (Crimson Glory/ Leatherwolf/ Seven Witches); Stefano Sbrignadello (Stamina), Ani Lozanavo (Ani Lo Band) & Antonio Giorgio.



Трек-лист:



"In Isolation"

"Darkest Secrets"

"‘Til The Day I Die"

"My Confession"

"Brute Force"

"Fairytale"

"Lethal Injection"

"Rings Of Fire"

"Dreamworld"

"Where Do We Go From Here"



Bonus track for Japan & Sub-licensing:

"One Vision" (Tribute to Queen & Freddie Mercury)







