сегодня



Гитарист KALEDON выпускает сольный альбом



Гитарист KALEDON ALEX MELE заключил соглашение с лейблом Underground Symphony на выпуск первого сольного альбома "Alien Doppelgänger". Он будет доступен на CD в диджипаке и в цифровом варианте, начиная с тридцатого сентября.



Трек-лист:



"Arrivals"

"Abduction"

"A New Truth"

"One In A Million"

"The Rainbow"

"On The Way With My Double"

"The Mind Fighters"

"The Supervisor"

"The Doppelgangers"



Состав:



Alex Mele - guitars

Alessia Scolletti - voice

Paolo Campitelli - keyboards

Enrico Sandri - bass

Manuele Di Ascenzo - drums







+0 -1



просмотров: 229