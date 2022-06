сегодня



Новый альбом KALEDON выйдет осенью



KALEDON заключили соглашение с лейблом Beyond the Storm Productions на котором 23 сентября состоится релиз нового альбома "Legend Of The Forgotten Reign - Chapter VII: Evil Awakens":



"Renascentia Noctis"

"At The Gates Of The Realms"

"A Strike From The Unknown"

"The Eye Of The Storm"

"Emperor Of The Night"

"The Dawn Of Dawns"

"Life Or Death"

"The End Of Time"

"Blessed With Glory"

"The Sacrifice Of The King"

"The Story Comes To An End?"







